Foto de fotógrafo brasileiro é escolhida como destaque do dia pela Nasa

Um fenômeno raro que acontece entre os planetas Vênus e Marte, conhecido como conjunção, foi registrado na último dia 4 de março pelo fotógrafo de astronomia Kiko Fairbairn. Os dois planetas foram avistados da perspectiva da Terra, próximos um do outro, durante o Carnaval. A imagem foi feita em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e nela é possível ver Vênus, à esquerda, e Marte, à direita.

Kiko compartilhou a imagem em seu perfil no Instagram, onde costuma dividir com seus seguidores suas fotos. O que o fotógrafo não esperava era que a Nasa, a agência espacial norte-americana, destacasse o seu clique como a "Foto do dia" na última terça-feira, 29.

Ainda na publicação em seu perfil do Instagram, Kiko relata ter passado três noites na região em que fez a foto e que, ao perceber o tempo perfeito e a lua nova, pensou logo em fazer a astrofotografia, que foi justamente quando se deu conta da proximidade dos dois planetas que estavam em conjunção.

O fotógrafo planejou a noite até que conseguisse capturar o momento perfeito, e ele veio. "Testemunhar Vênus e Marte aparecendo juntos por trás daquelas montanhas foi um momento para se lembrar", relata Kiko em seu Instagram.

Para fazer o clique, Kiko usou uma câmera DSLR, um modelol profissional dos mais populares atualmente, justamente por produzir imagens de alta qualidade.

