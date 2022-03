Descoberta da Nasa: telescópio Hubble revela estrela mais distante já vista

A Nasa (Agência Nacional de Espaço e Aeronáutica, na sigla em inglês) anunciou hoje, quarta-feira, 30, a mais nova descoberta do telescópio Hubble. De acordo com a agência, o equipamento foi capaz de observar a estrela mais antiga já registrada em seus 32 anos de existência, denominada “Earendel”, palavra em inglês antigo que quer dizer “estrela da manhã”.

De acordo com a agência espacial americana, essa descoberta quebra o recorde de estrela mais antiga já observada no universo. A 12.9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, a estrela é somente 900 milhões de anos mais nova que o nosso Universo.

Todo esse tempo pode parecer muito, mas, em um universo com 13,7 bilhões de anos de idade, a estrela observada pelo telescópio Hubble pode ser classificada como a mais antiga já registrada, inaugurando um novo patamar de observação espacial. A última estrela mais antiga já observada pelo telescópio estava a 9 bilhões de anos-luz de distância.

Nasa: a trajetória do Hubble no espaço

O Hubble, que entrou em órbita no dia 24 de abril de 1990, à bordo da sonda espacial Discovery. Ao longo das últimas três décadas, suas imagens permitiram que cientistas e leigos pudessem ver além dos limites da luz, elevando os parâmetros da astronomia e incentivando a busca por conhecimento sobre o nosso universo.

Algumas de suas maiores descobertas foram a descoberta da verdadeira idade do universo (cerca de três vezes a idade da Terra), das duas luas de Plutão, Nix e Hydra, da taxa de expansão do universo, da existência de um buraco negro ao centro de quase todas as galáxias no espaço, e a criação de um mapa 3D de matéria escura.

De acordo com o pronunciamento oficial da Nasa no Instagram, “estudar sobre Earendel será como olhar através de uma janela para uma era do universo com a qual não estamos familiarizados, mas que levou a tudo o que conhecemos hoje.”



