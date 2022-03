Um caminhão desceu uma ladeira em Parada de Lucas, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, e atingiu um entregador de supermercado que passava pela via no momento. O acidente foi na sexta-feira, 4, e a vítima sobreviveu apenas com ferimentos leves.

O veículo perdeu os freios e desceu de ré, atropelando um entregador que estava na rua com um carrinho. A vítima conseguiu se salvar porque conseguiu ficar entre as rodas do veículo. As informações são do portal G1.

As imagens foram registradas por câmeras de segurança e divulgadas nas redes sociais. Em vídeo, é possível ver o caminhão tombar, após passar sobre o entregador, e bater no muro de uma casa.

O caminhão também acabou caindo por cima de um carro que estava estacionado.

O motorista não estava na cabine do veículo e o ajudante conseguiu pular antes do choque com a casa. Ele também teve apenas ferimentos leves.

Veja o vídeo do acidente:

Caminhão sem freio desce ladeira e atropela homem, que se salva por ter passado entre as rodas: https://t.co/9KC0fSvRtj pic.twitter.com/firWogkntU — O POVO (@opovo) March 6, 2022

