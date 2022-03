Vídeo: carro capota após manobra para ultrapassar ônibus quebrado na Bahia

O momento foi registrado por outros motoristas no local e viralizou nas redes sociais

Nenhum obstáculo é intransponível quando se acredita em suas próprias habilidades, mas, as vezes, essas habilidades não estão a altura do desafio.

Confiante, um motorista que conduzia turistas por Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, tentou manobrar por um barranco para ultrapassar um ônibus enguiçado que bloqueava uma estrada estrada local, mas nem tudo saiu como planejado e ele acabou capotando. O caso teria ocorrido na última quarta-feira, 2.

Nas imagens, é possível ver o carro, um Jeep Compass, percorrendo a encosta do terreno na diagonal e passando pelo ônibus, só para acabar virando de lado ao tentar voltar para a pista. Ainda é possível ver os ocupantes do veículo saindo pela janela, sem sinais aparentes de ferimentos, e rindo de toda a situação.

O momento foi registrado por outros motoristas no local e viralizou nas redes sociais, alguns internautas chegaram a brincar que o condutor em questão havia "ignorado as leis da física".

"Se fosse um 'celtinha' tinha dado certo", brincou um 'tuiteiro'. "Acredite no seu potencial como essa pessoa acreditou no dela", escreveu outra.

Confira o vídeo do momento:

Carro capota após tentar manobra para ultrapassar ônibus quebrado na Bahia: https://t.co/7dK640I3l0 pic.twitter.com/tE58ZKorik — O POVO (@opovo) March 5, 2022

O Autopapo, do portal UOL, conversou com especialistas para entender o que o condutor fez de errado. Ricardo Dilser, assessor técnico da Stellantis, explicou que todos automóveis têm um ângulo máximo de inclinação, que é sempre informado pelo manual do proprietário.

"Os veículos têm uma grande massa. Se o centro dessa massa for inclinado até ultrapassar a base, ocorre o tombamento”, disse Ricardo ao Autopapo.

Do Correio 24 Horas para a Rede a Nordeste