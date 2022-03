Manifestantes queimam máscaras no Rio Grande do Sul

O protesto foi realizado em frente ao palácio do governo

Um grupo de manifestantes em Porto Alegre (RS), queimou máscaras em frente ao Palácio Piratini, sede do governo do estado, em protesto contra o governador Eduardo Leite (PSDB). Em vídeo divulgado pelo fotógrafo Eduardo Matysiak, os manifestantes soltaram ofensas ao político. Na última semana, o governo gaúcho voltou a recomendar a população o uso de máscaras em todo o estado.

No vídeo, um dos manifestantes aponta para a pequena fogueira criada com máscaras em chamas, enquanto xinga o governador. "Vamos aproveitar e queimar o Eduardo Leite nessa p****. Aí, Eduzinho, essa é tua eleição, filho da p*", disse o homem com tom de voz agressivo.

Durante o protesto, instrumentos e músicas eram tocadas, para lutar pela "liberdade" e pelo "poder do povo", segundo manifestante presente. O vídeo foi publicado pelo pelo fotógrafo no Twitter. Assista:

Óbitos de covid-19 no Brasil



No sábado, 5, o Brasil registrou 672 óbitos, com o total de 651.927 desde o início da pandemia. Em número de casos, o país marcou 29.033.052 casos de covid-19, sendo 59.253 nas últimas 24 horas.

