Vídeo: Homem se ajoelha e faz sinal da cruz antes de furtar dinheiro em convento

Um homem foi preso na quinta-feira, 3, após furtar a igreja do Convento dos Padres Passionistas, na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. A diocese informou que o crime ocorreu na manhã de terça-feira, 1°, quando o local estava aberto para visitantes, mas ainda permanecia vazio.



As câmeras de segurança do convento registraram o momento em que o homem entra no templo, se ajoelha diante do altar e faz o sinal da cruz. Em seguida, ele levanta, anda pelo local, como se estivesse checando se a igreja estava realmente vazia, e então retorna, pega a caixa do ofertório e vai embora.

A diocese informa que já ocorreram furtos na igreja, mas não é algo recorrente. O templo fica aberto para visitação das 8h às 19h30. Apesar da prisão do homem, a caixa do ofertório não foi recuperada.



O suspeito foi preso por policiais militares do 19º Batalhão. Segundo a corporação, a prisão ocorreu 12 horas após o crime no bairro Residencial Cachoeirinha. O acusado foi conduzido à delegacia, e a Polícia Civil investigará o crime.



O valor furtado não foi divulgado.

