Criminosos esvaziam e furtam piscina em chácara de Minas Gerais

Uma piscina foi esvaziada e furtada de uma chácara na terça-feira de Carnaval, 1º de março, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Os proprietários não estavam no local no momento da invasão.

De acordo com a Polícia Militar, os donos da chácara contaram que a piscina, que suportava 3 mil litros de água, estava cheia. Ela foi esvaziada pelos próprios suspeitos. Na ação, segundo os policiais, os criminosos ainda danificaram o encanamento da casa.

Segundo investigação preliminar, pelo menos outras quatro casas da região também foram invadidas e furtadas durante o feriado de Carnaval.

“Entraram na minha e na do meu irmão, além das outras aqui dos vizinhos”, afirmou Fernando Cintra Matias, técnico agrícola, em entrevista do jornal Estado de Minas. “Eles reviraram tudo, levaram TV, caixa de som e outros objetos. Está um descaso”, completou.

As informações foram repassadas à Polícia Civil para investigação. Até o momento, ninguém foi preso ou identificado.

