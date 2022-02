SC: casal faz sexo dentro de lixeira de mercado e é denunciado

Um homem e uma mulher foram flagrados fazendo sexo dentro da lixeira de um mercado por uma funcionária do estabelecimento. A polícia foi chamada no local, um BO foi registrado e tudo será resolvido em uma audiência na Justiça; confira detalhes do caso

Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro da lixeira de um mercado no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, por uma funcionária do local. Tudo aconteceu na última quinta-feira, 24 de fevereiro (24/02), e a Polícia Militar foi solicitada para o caso. De acordo com a lei brasileira, sexo em público se enquadra na contravenção de ato obsceno e a pena pode variar de três meses a um ano de prisão ou multa. As informações são do portal G1.

Além disso, de acordo com a polícia, as câmeras de monitoramento do mercado mostraram o mesmo casal fazendo sexo na madrugada do mesmo dia, mas nos fundos de um outro estabelecimento que fica próximo ao mercado. A polícia chegou a fazer rondas na região, mas o homem e a mulher não foram localizados.

A polícia foi novamente chamada no local por volta das 18 horas do mesmo dia. Porém, desta vez, a autoridade foi solicitada pelo homem que apareceu nas imagens. Ele e a mulher alegaram que estavam no local quando uma funcionário apareceu e mandou saírem. Foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) como ameaça, porém, ninguém foi preso pois, segundo a PM, a funcionária e o casal se comprometeram a comparecer em uma audiência da Justiça.

