Padre deixa paróquia após publicar vídeo pornô gay em WhatsApp da igreja

O padre que publicou um vídeo pornô gay em grupo do WhatsApp da paróquia em Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano, anunciou sua saída da igreja hoje, 15, por meio de rede social. Francisco Oliveira, 45 anos, atuava na paróquia do distrito de Oliveira dos Campinhos há sete anos. Ele alega que o vídeo foi encaminhado por engano.

Em mensagem por rede social, o padre conta que sua saída é uma resposta a protestos de membros da paróquia que suspenderam o pagamento dos dízimos. "Estou me retirando da paróquia para prevenção da minha saúde e da própria paróquia, pois está circulando em grupos de WhatsApp falsos comentários a meu respeito e pessoas que não sabem o que significa as palavras sentimentais amor, perdão e compreensão, pessoas baixas, vulgares e amorais, estão tramando contra a paróquia, motivando pessoas a não contribuírem com o dízimo e as ajudas para os festejos paroquiais", disse o padre.

"Credito que neste tempo procurei fazer o bem. Se fiz algo que não agradou, peço desculpas. Agradeço pelo carinho, acolhida e amizade de todos que são meus verdadeiros amigos. Para aqueles que se diziam meus amigos, mas que na hora que mais precisei viraram-me as costas, só cabe fazer o que nos ensina a palavra de Deus em Mateus 5,44: "Amai vossos inimigos e rezai por aqueles que lhe fazem o mal", completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Padre publicou vídeo pornô gay no WhatsApp da igreja; entenda o caso

Francisco Oliveira publicou o vídeo em um grupo de WhatsApp que reunia fiéis da paróquia pela qual ele é responsável. O 'incidente' ocorreu no último dia 2 de fevereiro e logo imagens da conversa viralizaram na internet, gerando polêmica e reclamações de frequentadores da igreja.

Ao portal g1, o religioso afirmou que envio indevido de obsceno ao grupo, intitulado 'Sagrada Família', foi um acidente. O homem alegou que tem problemas motores e, por isso, acabou postando o material involuntariamente depois de tentar apagar o vídeo, que havia recebido de outro contato.

Sobre o assunto Católicos alemães gays saem do armário e protestam contra discriminação

Papa pede que pais não condenem, mas apoiem os filhos gays

Igreja italiana também precisa investigar pedofilia no clero, diz assessor do Vaticano

Papa convida religiosas a 'lutar' contra a própria exploração

“Sou portador de uma comorbidade, e não tenho coordenação motora. Recebi muitos vídeos pornográficos. Como não dou ‘Ibope’ a essas coisas, excluí. No momento em que apertava a lixeira do aparelho, entrou uma mensagem do grupo da Sagrada Família e o vídeo foi parar no grupo. Foi por engano”, comentou o padre.

Ao ser publicado no grupo, o vídeo, que tem mais de dois minutos de duração e mostra sexo homoafetivo, foi questionado por alguns membros e outros fiéis saíram do grupo. O religioso só percebeu a falha no dia seguinte ao ocorrido, após visualizar mensagens de pessoas que reclamaram da postagem.

Com informações do Jornal do Correio para Rede Nordeste

Tags