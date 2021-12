Os dois aparecem deitados no banco e a mulher faz sexo oral no parceiro

Um casal foi visto fazendo sexo próximo à orla de Santos, em São Paulo. As imagens do momento viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira, 28. Apesar de perceberem que estavam sendo filmados, o homem e a mulher seguiram com o ato em público.

No vídeo, é possível ver o casal realizando carícias íntimas. Os dois aparecem deitados no banco e a mulher faz sexo oral no parceiro. No final da gravação, a mulher está em cima do homem, consumando o ato. De acordo com o portal G1, presentes no local chamaram a atenção dos dois, que ignoraram os alertas.

Sobre o assunto Maiara sobre término com Fernando: "Par de chifre no Natal"

Felipe Neto termina com Bruna Gomes por telefone, após quase 5 anos juntos

Arquiteto reata com ex após trocar de noivo um dia antes do casamento

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Código Penal Brasileiro, no Artigo 233, é proibido a prática do “ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”. A pena para esses casos pode ser de três meses a um ano.

A prefeitura de Santos afirmou em nota que a Defesa Civil não recebeu nenhuma ocorrência sobre a situação.

Veja vídeo

Casal é flagrado fazendo sexo em banco da orla de Santos. Confira mais sobre o caso: https://t.co/Lc5PXAytWN pic.twitter.com/iwszBeZmso — O POVO (@opovo) December 28, 2021

Tags