Prouni 2022: inscrições se encerram hoje, 25; veja como se inscrever

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni), poderão ser realizadas até às 23h59min desta sexta-feira, 25 de fevereiro (25/02); veja requisitos e passo a passo de como se inscrever

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) terminam nesta sexta-feira, 25 de fevereiro (25/02) e só poderão ser realizadas até às 23h59min (horário de Brasília). O Prouni seleciona estudantes para bolsas de estudos que podem ser integrais, cobrindo 100% da mensalidade, ou parciais, de 50%.

O Ministério da Educação (MEC) informou que o ProUni deste ano usará as notas do Enem 2021, com inscrições realizadas entre os dias 22 e 25 de fevereiro.

Prouni 2022: quais os principais requisitos para ter direito?

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É preciso também não ter zerado a redação do Enem e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média geral das notas das provas.

Prouni 2022: até que horas vão as inscrições?

Até as 23h59 desta sexta-feira, 25 de fevereiro (25/02)

Prouni 2022: passo a passo de como se inscrever

Acesse o site acessounico.mec.gov.br/programas e clique em “Inscreva-se”, na coluna do Prouni; Faça login na conta GOV.BR: clique em “Entrar com GOV.BR”. Em seguida, insira o número do seu CPF, a senha e clique em “Entrar” Complete os campos com os seus dados. Logo depois, marque a caixa que indica que leu e está de acordo com a documentação exigida. Em seguida, clique em “salvar e prosseguir”; Preencha o formulário: marque a opção correspondente em cada uma das cinco perguntas. Em seguida, clique em “salvar e prosseguir”; em seguida, deverá ser preenchido informações sobre a renda do grupo familiar do candidato

Selecione a primeira opção de curso:

É possível escolher até duas opções de curso para concorrer às vagas. Clique em “escolher curso”;



Prouni 2022: cronograma

Primeira chamada: 2 de março

Comprovação de informações: 3 a 14 de março

Segunda chamada: 21 de março

Comprovação de informações: 21 a 29 de março

Lista de espera: 4 e 5 de abril

Resultado: 7 de abril

Comprovação de informações: 8 a 13 de abril

