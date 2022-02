"Demorava 5 horas pra escrever", relata cearense nota 1.000 na redação do Enem

A estudante Cássia Caroline Aguiar, de 18 anos, está a um passo a menos de seu objetivo: cursar medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC). A jovem foi uma dos 10 estudantes que alcançaram a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021—e a única cearense. Agora ela aguarda do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para comemorar pela segunda vez.

Estudante de um colégio particular de Fortaleza, Cássia é amante das matérias "de exatas" e das ciências da natureza, chegando a acumular diversas medalhas de olimpíadas científicas—uma delas, a Internacional de Química (IChO), em que foi medalha de bronze.

"Eu sempre gostei de estudar tudo, mas no ensino médio comecei a focar nas exatas por causa das olimpíadas", diz Cássia, explicando que foi convidada a fazer parte da turma "ITA/IME" do colégio em que estudava.

Como as turmas ITA/IME são voltadas para o estudo dos vestibulares do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e do Instituto Militar de Engenharia (IME), alguns assuntos de matérias da área de humanidades eram pouco vistos; logo, para Cássia alcançar a aprovação em medicina, ela teve que escolher entre a turma "especial" e a regular.



"Durante o terceiro ano do ensino médio, nós também estudávamos redação na turma ITA/IME mas, por causa das provas de olimpíadas, eu tive que me afastar da turma. Eu geralmente escrevia os textos no início do ano e depois era liberada para estudar só para as olimpíadas", conta.

Faltando poucos meses para a prova do Enem 2021, Cássia decidiu mudar de turma para focar na preparação do Exame. Enquanto aguarda o resultado final, ela segue dando aulas específicas para olimpíadas para alunos de sua escola e aulas particulares de reforço para estudantes do ensino fundamental.

Dificuldades com redação

Quando Cássia começou a escrever redações enquanto estudava na turma ITA, ela demorava cinco horas para finalizar o texto. "Eu passava três dias só pesquisando repertório. Escrevia uma frase e perguntava à minha mãe: 'Mãe, isso aqui tá bom?'", conta a estudante.

Atualmente, ela considera nunca ter superado a dificuldade com redação, mas conseguiu driblar suas limitações com técnicas, esforço e a pressão do "durante a prova". "Para mim, o tempo era a pior parte", afirma.

Tema da redação

O tema da redação do Enem de 2021 foi “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”, tema considerado fácil para os padrões da prova mas, para Cássia, foi uma surpresa. "Eu não estava esperando, achei difícil no início e deixei para começar a fazer quando já estava no meio da prova".

Ela narra que chegou a escrever o último parágrafo da redação já na folha definitiva, pois o tempo já estava escasso. "Comecei pelas questões e depois fui colocando palavras-chave na redação", diz.

Redação nota 1.000 da estudante Cássia Caroline Aguiar, de Fortaleza (Foto: Arquivo pessoal)



A descoberta do 1.000

Cássia conta que ficou muito surpresa ao descobrir que tinha tirado 1.000 na redação. Ela já havia desistido de acessar a sua página do estudante do Enem, que estava instável devido aos muitos acessos simultâneos. Estava dormindo quando um de seus amigos, a quem ela havia entregado suas informações de login, ligou e contou a novidade.

"Eu sei como é difícil tirar mil e já tinha lido algumas redações dos meus amigos que estavam muito boas", narra Cássia.

Quando questionada sobre suas emoções ao saber da nota, ela fala que suas preocupações estavam moderadas porque sabia que poderia tentar outras vezes. "Eu sabia que eu tinha me dedicado. Foi pouco tempo, mas até o que eu estudei no fundamental serviu para quando eu fui para a turma Enem", diz.

Dicas para os estudantes

Para os estudantes que sonham com a nota máxima na redação, Cássia aconselha a leitura e análise de redações nota 1.000 de anos anteriores. Conforme a estudante, esses textos possuem um padrão de argumentos.

