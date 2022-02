PRF realiza operação Carnaval para garantir a segurança dos condutores

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começará na meia noite desta sexta-feira, 25, a operação Carnaval para conter os deslocamentos e garantir a segurança viária pelas rodovias federais. No período, a fiscalização e o policiamento será intensificado com aumento de rondas pelas equipes do órgão, com bases instaladas em pontos estratégicos, levando em consideração a quantidade de acidentes ou o número de infrações de trânsito.

Um dos principais focos da operação é combater a mistura de bebidas alcoólicas e direção, sendo uma das maiores causas de acidentes de trânsito. As equipes em ação na operação estarão com bafômetros para fiscalizar os condutores.

Para melhorar as condições de trânsito no feriado, a PRF fará uma restrição de trêfego nas rodovias de pista simples (aquelas em que há somente uma pista, que é compartilhada pelos veículos nos dois sentidos de circulação) para veículos com tamanho superior a 4,40m de altura, 2,60m de largura, comprimento de 19,8 metros e peso bruto total de 57 toneladas. Esses veículos só poderão andar pelas rodovias simples na sexta-feira, 25, das 16 às 22 horas. No sábado, 26, das 6 às 12 horas, na terça-feira, 1º de março, das 16 às 22 horas, e na quarta-feira de Cinzas, 2, do início da manhã, das 6 horas até o meio-dia.

Dicas para quem vai viajar no feriado

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os condutores que vão viajar no Carnaval devem fazer uma verificação no veículo, com a manutenção em dia, como o sistema de freios, pneus, iluminação e sinalização. Além disso, o ideal é que a viagem seja planejada para que o condutor não dirija mais de quatro horas ininterruptas e o mesmo não perca a atenção na estrada.

O órgão afirma que os veículos só podem levar a capacidade máxima de passageiros, seguindo o que está descrito no manual do carro. Todos os ocupantes devem utilizar o cinto de segurança e as bagagens precisam estar no bagageiro, para evitar lesões em caso de acidentes. Em caso de chuvas, a velocidade deve ser reduzida.

