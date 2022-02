Avião é obrigado a arremeter após jatinho avançar a pista sem autorização

Em vídeo publicado no YouTube, é possível ouvir a controladora de voo pedindo ao piloto do avião comercial para arremeter a aeronave, que estava pousando

Um avião comercial da companhia aérea GOL foi obrigado a arremeter no aeroporto de Guarulhos na última terça-feira, 15, após uma jatinho particular avançar na pista sem autorização. O Boeing 737 Max fazia o voo G3-1403, que partiu de Brasília, e estava pousando em São Paulo.

A aeronave estava prestes a pousar na pista 09R-27L quando um jatinho particular, um Bombardier Learjet, ultrapassou a marca de limite de deslocamento na taxiway, conhecida como "ponto de espera".

Em vídeo divulgado no YouTube, é possível ouvir a controladora pedindo ao piloto do avião para arremeter a aeronave, que é o procedimento no qual o piloto retoma o voo. A manobra interrompeu a aproximação do avião.

Assista ao momento:

Em nota ao jornal O Globo, a Gol esclareceu que a arremetida é um método é usado após análise, em que o “Comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de Segurança".

Este tipo de acidente é considerado grave e pode ser Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). Até o momento, não há informações de identificação do jato ou da controladora que impediu um possível acidente.

O aeroporto de Guarulhos (GRU Airport) é o principal aeroporto do Brasil e o segundo mais movimentado da América Latina, com centenas de pousos e decolagens diárias para vários lugares do Brasil e do mundo. Além de aviões comerciais, o aeroporto também recebe voos nacionais e internacionais de aviões e jatos executivos.

