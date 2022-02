Vídeo: balão cai sobre avião em aeroporto de Guarulhos

Na manhã deste domingo (20), no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um balão não tripulado com o símbolo do SBT e personagens da emissora caiu sobre um avião Boeing 737 da Gol. O objeto caiu sobre a asa da aeronave, onde fica armazenado o combustível, e bem próximo a caminhões-tanque. O risco foi muito grande porque o balão consegue voar acionado por calor, com uma tocha instalada no seu interior, além de ter cruzado a área de pousos e decolagens.

Num vídeo que rapidamente ganhou as redes sociais é possível ver parte do pano do balão sobre uma aeronave, sendo outra parte ainda inflada sendo puxada por funcionários das companhias aéreas e do aeroporto. No registro, aparece o instante em que os aeroportuários apagam a tocha usando extintores de incêndio.

O avião da Gol estava em operação de embarque de passageiros e tinha a capital argentina, Buenos Aires, como destino. Assessoria de imprensa da GRU Airport, concessionária do aeroporto de Guarulhos, confirmou que o caso aconteceu ocorreu pela manhã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja o registro do momento:

Balão cai sobre avião em aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Saiba detalhes: https://t.co/JZNApHe7aB pic.twitter.com/tyqz2dhaCE — O POVO (@opovo) February 20, 2022

Incidentes como este não são raros. "Por mais que no Brasil a soltura de balões seja crime, ainda é frequente esse tipo de prática. Em 2020, a concessionária contabilizou mais de 33 ocorrências com balões. Em 2021, foram 44 registros", informa nota da GRU Airport. O fogo na tocha do balão poderia dar início a um incêndio ou uma explosão, caso entrasse em contato com o combustível das aeronaves.

O SBT negou que o balão com o logotipo da emissora seja da empresa e repudiou o ato. "O SBT esclarece que o balão que caiu neste domingo, dia 20, no Aeroporto de Guarulhos não tem qualquer relação com a empresa. A emissora é contra a soltura de balões e espera que as autoridades apurem a responsabilidade pela autoria do fato", diz.



Tags