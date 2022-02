Acidente com avião de combate deixa três mortos no Irã

Um avião de combate da Força Aérea do Irã caiu em um bairro residencial de Tabriz, noroeste do país, um acidente que provocou as mortes dos dois pilotos e de um morador da região, informou a televisão estatal.

O avião bateu no muro de uma escola, informou o diretor do Crescente Vermelho de Tabriz.

Um avião de treinamento F-5 caiu às 9h00 (2h30 de Brasília) em Monajam, um bairro do centro da cidade, anunciou o diretor do centro de gestão de crise na província do Azerbaijão Leste, Mohammad-Bagher Honarvar.

"Felizmente, a escola estava fechada por causa da pandemia de covid-19", disse.

As autoridades investigam as razões do acidente, segundo a televisão estatal.

A agência oficial Irna publicou um vídeo curto que mostra os bombeiros apagando um incêndio no local do acidente.

A Força Aérea iraniana está equipada essencialmente com aviões de combate russos Mig e Sukhoi que datam da época soviética, algumas aeronaves chinesas e modelos F4 e F5 americanos anteriores à revolução islâmica de 1979.

