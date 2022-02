Vídeo: Homem dá tapa em frentista após se irritar com atendimento

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um frentista é agredido por um cliente irritado com o atendimento em um posto de combustível em Ceilândia, no Distrito Federal. O caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira, 16, e está sendo investigado pela Polícia Civil.



O funcionário Thiago Valente disse ao portal G1 que o agressor estava embriagado, chegou a vomitar no chão, e ficou irritado durante o atendimento.

Thiago contou que, no momento de realizar o pagamento, uma das máquinas não estava funcionando.

O funcionário tentou mexer no aparelho para resolver o problema, mas foi aí que o agressor, que estava no banco traseiro do veículo, começou a xingá-lo.

Nas imagens, é possível ver que o agressor, de camisa preta e já fora do carro, está irritado com o funcionário do posto de combustível e começa a gritar com ele.

Um homem de camisa vermelha tenta conter o agressor, mas, mesmo assim, ele vai em direção a Thiago.

O homem de camisa preta chega a gritar com o frentista. "Quer resolver? 'Nóis' resolve", diz ele, e em seguida dá um tapa no funcionário.

"Ele começou a gritar e foi o momento do tapa na cara. O agressor disse ainda que me mataria. Depois disso, fui à delegacia", conta Thiago.



A vítima fez um Boletim de Ocorrência por causa da agressão na 24° Delegacia de Polícia do Distrito Federal. O caso vai ser investigado. Até o momento, o agressor não foi identificado.

