Vídeo: Motorista bêbado bate em viatura da PM, foge e é encontrado tomando cerveja

Um homem foi detido após bater em uma viatura da Polícia Militar que estava estacionada em frente ao 15° batalhão que fica na Cidade Estrutural, em Brasília. Ao procurar o motorista na região, os agentes o encontraram tomando cerveja. O caso ocorreu na manhã deste domingo, 6. As informações são do portal Metrópoles

Os policiais contaram que após a batida, o homem fugiu do local. Ao fazer uma patrulhas na região, os militares flagraram o condutor tentando desamassar a parte danificada do veículo por causa da colisão e tomando cerveja normalmente. Os militares encontraram várias latas de cerveja dentro do automóvel e Romero Martins Amorin - condutor do veículo - apresentava sinais de embriaguez.

Romero foi detido e levado para a 8ª Delegacia Policial. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou ter bebido. O rapaz foi solto após pagar fiança de R$ 3 mil.

