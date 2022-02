Bancos não terão expediente durante o feriado de Carnaval

Em resolução do Banco Central, agências bancárias seguirão o calendário do feriado normalmente; contas que possuem data de vencimento durante o recesso poderão ser pagas no dia 2 de março

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) comunicou que, em razão de resolução do Banco Central do Brasil, o feriado de Carnaval continuará valendo para as agências. Os dias 28 de fevereiro e 1º de março, dias do recesso, foram revogados por estados e municípios brasileiros devido à alta de casos de Covid-19.

LEIA MAIS| Comércio do Centro de Fortaleza recebe orientação para funcionar no Carnaval

Após o feriado, no dia 2 de março, na quarta-feira, as instituições financeiras voltarão às atividades às 12h e terão encerramento em horário normal. Nas cidades em que as agências fecham antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado para garantir 3 horas de funcionamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS| Centro Fashion funcionará apenas no sábado durante período do Carnaval



Contas que possuem data de vencimento durante o recesso poderão ser pagas, sem juros, após o feriado. A orientação repassada pela Febraban foi a de que os pagamentos sejam antecipados ou, no caso das faturas que têm código de barras, sejam agendados nos caixas eletrônicos, internet banking ou pelo atendimento telefônico dos bancos.

LEIA MAIS| Detran lança nova ferramenta de consulta da CNH; veja novidades dos serviços



Tags