Vídeo: homem persegue mulher, sobe em carro e quebra para-brisa após batida no DF

Após um acidente de trânsito, um homem perseguiu a mulher que bateu em seu carro ao dar ré em um posto de gasolina. Um vídeo, gravado por pessoas que presenciaram a cena, mostra o homem subindo no carro da mulher e quebrando o para-brisa do veículo. Em outra cena, ele puxa o braço da motorista. O caso aconteceu em Taguatinga, no Distrito Federal, no último domingo, 24.

Na gravação, é possível notar o homem alterado. Nas cenas, pessoas tentam tirá-lo do local enquanto ele puxa o braço da mulher, que está sentada ao volante em seu carro, enquanto uma criança, no banco de trás do veículo, chora em desespero. Após o ocorrido, a mulher prestou queixa na 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro.

Conforme informações do Correio Braziliense, o caso é investigado como injúria, dano, acidente de trânsito sem vítima e lesão corporal. Segundo o Boletim de Ocorrência, tanto a mulher quanto o agressor foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O carro da vítima será periciado.

