Vídeo: Ferrari pega fogo e explode em comunidade de Minas Gerais

Uma Ferrari preta modelo 360 Modena F1 pegou fogo na madrugada desta segunda-feira, 7, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O bairro é parte do Aglomerado da Serra.

A Ferrari que sofreu a avaria é avaliada em R$ 495 mil. As causas da pane ainda são desconhecidas. O automóvel já foi retirado da via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às 2h23 na Rua Flor de Maio, causando explosões no veículo. Foram usados dois mil litros de água para combater as chamas.

Veja o carro em chamas:

O motorista, de 35 anos, e os dois passageiros, de 43 e 20 anos, não tiveram ferimentos.

Moradores disseram ao jornal Estado de Minas que o fogo atingiu a fiação de internet e telefone do quarteirão e que, por isso, esses serviços estão suspensos na localidade desde a madrugada.

