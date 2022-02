Jovens "pegam carona" no teto de ônibus em Pernambuco

Pelo menos oito pessoas estavam sentadas no teto do coletivo

Um grupo de jovens foi flagrado “pegando carona” no teto de em um ônibus em movimento, em Olinda, Pernambuco, no último domingo, 6. Eles estavam sentados tanto o teto do coletivo quanto pendurados nas laterais.

Ao menos oito pessoas estavam utilizando o ônibus de forma irregular na Avenida Carlos de Lima Cavalcanti. A linha era a TI/Xambá/Rio Doce. Nas imagens, também é possível observar um rapaz pendurando uma perna para longe do veículo, em direção ao meio-fio.

Conforme orientação das empresas e a legislação vigente, a prática de “surfar” ou de andar pendurado nos ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros é proibida. Em Fortaleza, a legislação é específica.

Segundo lei Nº 10.751 de 08 de junho de 2018, aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza, o viário urbano integra o Sistema Municipal de Mobilidade e sua utilização e exploração intensiva deve evitar a ociosidade ou sobrecarga da infraestrutura disponível.

Isso quer dizer que caronas de qualquer tipo, dentro e fora da estrutura do transporte, devem ser evitadas. Não há previsão de multa em caso de descumprimento, mas legislação já tem aplicabilidade.

