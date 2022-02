MG: Bombeiros buscam por homem que jogou filha de 6 anos em rio; ambos estão desaparecidos

Ação teria sido motivada pelo fim do relacionamento com a mãe da criança

Policiais e bombeiros de Ponte Nova, município no interior de Minas Gerais, fazem buscas por um homem de 27 anos e por sua filha, de 6 anos. Isso porque na noite de sábado, 5, o homem jogou a filha em um rio e pulou na água em seguida. As informações são do G1 Minas Gerais.

A mãe da criança informou à Polícia Militar que o casal havia terminado o relacionamento recentemente e que esse seria o motivo da ação. Segundo testemunhas, antes do ato, ele agrediu a criança.

Segundo a PM, depois de bater na filha com socos na cabeça, ele jogou a menina no rio Piranga e pulou em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com a polícia, o homem enviou mensagens avisando a ex-companheira — cuja identidade também não foi divulgada — que pularia no rio com a filha. Entretanto, por estar trabalhando, a mãe não teria visualizado as mensagens antes de o crime acontecer.



Pai e filha estão desaparecidos

Segundo os bombeiros, as buscas continuam nesta segunda-feira, 7, e acontecem em toda a extensão do Rio Piranga. Barcos estão sendo usados em pontos profundos e áreas de remanso. Equipes também procuram pelas vítimas por terra, às margens do Rio.

A Polícia Civil disse que os trabalhos para localização começaram ainda na noite de sábado, 5. As buscas estão em andamento, mas as chuvas têm dificultado a atuação no local agravada pelo excesso de barro na água e pela correnteza.

Foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos e a investigação segue com análise de imagens e oitiva de testemunhas.

Tags