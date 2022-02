Viúva de piloto morto em rally no Ceará descobre gravidez: "Você se foi antes de saber"

A viúva do piloto de motocross Daniel Santos, 36, que foi encontrado morto após desaparecer durante um rally no município de Viçosa, contou que está grávida dele. Aline Natale publicou uma foto na última segunda-feira, 31, anunciando o resultado do exame de gravidez. As informações são do portal G1.

"Éramos cinco e vamos continuar sendo cinco. Você se foi antes de saber que dentro de mim tinha um pedacinho de você", escreveu a mulher em uma foto da família. "Deus sendo Deus ....e Daniel sendo Daniel..não iria sem deixar uma surpresa rs...eu creio que se Deus permitiu que assim fosse ..é pq ele vai cuidar de cada detalhe esse bebê vai trazer muitas alegrias", completou na legenda do Instagram.

Além de pilotar, Daniel era empresário. Ele vendia materiais de motos e tinha lojas em cidades do Espirito Santo, onde nasceu. O piloto competia por todo o Brasil, chegando a participar de até 15 campeonatos por ano.

Ele foi encontrado já em óbito no dia 27 de janeiro em Viçosa, 347 km de Fortaleza, quando participava do Rally Cerapió, que aconteceria entre Piauí e Maranhão. No local, não havia marcas de violência, nem acidente. A causa da morte ainda não foi confirmada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), o resultado do laudo deve sair em até 10 dias.

