Em São Paulo, jovem joga óleo com água fervendo em garota de 17 anos por vingança

A adolescente Yasmin de Arruda, 17, sofreu várias queimaduras após ser atingida por óleo misturado com água fervendo em um condomíno em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, na última quinta-feira, 27. A agressora, uma jovem identificada como Thamires, de 19 anos, revelou ter agido por vingança para defender a irmã mais nova que, segundo ela, alegou ter sido xingada pela vítima.

Imagens do circuito interno de segurança flagaram toda a ação, que aconteceu próximo ao estacionamento do condomínio. Yasmin sofreu queimaduras de segundo grau na região do colo e tem se recuperado em casa. A confissão da agressora explicando a motivação do crime teria sido feita aos policiais na delegacia, segundo informações do R7.

Sobre o assunto Cão é resgatado no lugar de outro e engana família por dias no MS

Dois carros caem do 6° andar de edifício garagem em Salvador

Travestis são agredidas e forçadas a abandonar ponto de trabalho na orla de Itapuã

Mulher morre afogada ao tentar salvar cães em praia do Rio de Janeiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Yasmin, no entanto, negou que tenha feito algum tipo de ameaça, não entendendo se essa teria sido a real motivação da agressão. A mãe da vítima, que possui vários problemas de saúde, está muito abalada desde o dia do ocorrido e tem se culpado por não conseguir ajudar mais a filha com medicamentos e materiais necessários para a recuperação.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado contra a agressora pelo crime de lesão corporal, mas até o momento ela não foi presa, segundo informações do R7. Além do processo doloroso de recuperação das queimaduras, Yasmin explicou que está com medo de ser vítima de outra agrassão pela falta de impunidade diante do ocorrido.

No dia da denúcia, a Polícia não pediu nenhuma imagem das câmeras de segurança e nem procurou a agressora, conformes informações passadas pelo síndico do condomínio ao R7. A mãe de Thamires, que mora no mesmo prédio da vítima, explicou que, depois da agressão, a filha saiu de casa sem informar para onde iria.

Tags