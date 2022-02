Dois carros caem do 6° andar de edifício garagem em Salvador

Acidente envolveu condutor de 69 anos, que sofreu escoriações leves e foi socorrido por uma unidade do Samu

Dois carros caíram do sexto andar de um edifício garagem, localizado no bairro do Comércio, em Salvador, na tarde dessa quarta-feira, 2. O acidente ocorreu após o motorista perder o controle do veículo e atingir um outro carro que se encontrava estacionado em sua frente, derrubando a parede e ambos caindo sobre a pista na Av. da França.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o condutor de 69 anos sofreu escoriações leves e foi socorrido por uma unidade do Samu. Corpo de Bombeiros, Samu, polícia e Transalvador foram encaminhados ao local. A via precisou ser parcialmente interditada por duas horas, com apenas uma faixa para o tráfego de veículos. Por volta das 17h, o trânsito já havia sido totalmente liberado.

O dono do veículo atingindo, Marcelo Assis, conta que o motorista tentou retirar o carro da garagem e acabou empurrando o seu veiculo junto. "Graças a Deus que o condutor não teve nada, o material a gente resolve, o que importa é a vida", declara o engenheiro civil à TV Bahia.

Um motoboy que passava pelo local e prestou socorro ao motorista informou que, ao encontrá-lo, ele estava somente tonto por conta do impacto da queda, mas ele e um amigo conseguiram retirar o homem do veículo. "Logo em seguida apareceu uma médica e um socorrista do Samu que deram apoio e depois ele reagiu bem", relata.

A Codesal realizou vistoria no pavimento do edifício garagem onde o acidente ocorreu e informou que a estrutura do prédio não foi prejudicada e que o responsável pelo imóvel foi notificado. Os dois carros vão passar por vistoria pelo Departamento de Policia Técnica (DPT).

De acordo com a Transalvador, os carros ficaram completamente destruídos e o impacto causou um estrago grande no concreto, o que deixou destroços espalhados pelo chão.

De início, a Transalvador informou que os carros haviam caído do quarto andar, mas a Codesal confirmou que o acidente ocorreu no sexto pavimento do edifício.

Do Correio 24 horas

Para a Rede Nordeste

