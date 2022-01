Vídeo: árbitro aponta arma para jogadores em partida amadora de futsal

No Rio Grande do Sul, um árbitro apontou arma para jogadores de partida amadora de futsal, além de ter desferido coronhadas em dois deles. Caso foi transmitido ao vivo nas redes sociais e está sendo investigado pela Polícia Civil; assista a vídeo

Um árbitro sacou uma arma e apontou para jogadores durante uma partida amadora de futsal na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, na última quarta-feira, 26. A situação está sendo investigada pela Polícia Civil e foi transmitida ao vivo nas redes sociais da equipe É Us Guri, responsável pelo evento. Clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo:



Árbitro saca e aponta arma para jogadores após partida amadora de futsal pic.twitter.com/Ve8toBQ57M — bnewsvideos (@bnewsvideos) January 29, 2022

O árbitro visto nas imagens é um polícia militar, segundo a diretora da Delegacia de Polícia Regional do estado, Lígia Marques Furlanetto. Sua identidade não foi revelada. “Tem um termo circunstanciado instaurado para apurar o crime de lesão corporal. Eu confirmo que foi um policial militar que teria desferido as agressões. Ele registrou uma ocorrência de ameaça contra a vítima de lesão corporal”, disse ela.

Árbitro desferiu coronhadas



Segundo a É Us Guri, dois atletas foram atingidos por coronhadas; um deles levou três pontos na cabeça e outro desmaiou enquanto era transportado a uma unidade de saúde. Em vídeo divulgado nas redes, é possível ver um dos jogadores, que teria sido expulso, reclamando do árbitro na região exterior da quadra.

Uma fonte ouvida pelo portal G1 relatou que o juiz teria sido xingado pelo jogador. Nas imagens, ele vai até o local e aparenta dar um tapa no atleta expulso. Os colegas, então, adentram a quadra para questionar a atitude do árbitro. “Ele chamou o nosso atleta que estava fora de campo. No que o nosso atleta chegou perto da grade, ele deu um soco. Isso fez com que todos nós fôssemos ponderar”, contou um integrante da equipe ao G1.

O jogador expulso ingressa, então, na quadra e se dirige em direção ao juiz. O policial então saca a arma, desfere coronhadas e aponta o item em direção aos outros presentes. Segundo o atleta, não houve ameaça contra o juiz e não havia ninguém armado na equipe. “Não teria nem porque querer briga com o juiz, porque a gente ganhou a partida. A invasão de campo se deu por conta dele ter agredido o nosso colega na tela. Mas a gente não tocou nenhum dedo nele”, disse o jogador.



