Pode beber depois da vacina? Veja resposta para pergunta mais pesquisada

Pode beber depois da vacina? Essa foi a frase relacionada à vacinação contra Covid-19 mais pesquisada no Google desde o início da imunização no Brasil, há um ano. Confira o que recomendam os médicos

Pode beber depois da vacina contra Covid-19? O questionamento se tornou a frase mais pesquisada no Google desde 17 de janeiro de 2021, quando se iniciou a imunização no Brasil, segundo relatório focado em pesquisas relacionadas à vacina. Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), afirmou em abril do ano passado que havia surgido na sociedade um mito de que, para tomar a vacina, o paciente precisaria cortar o consumo de álcool durante o período de imunização. A médica desmentiu a informação à época.

Além de dizer que se trata de uma informação mentirosa, a diretora do SBIm conta que esse boato é preocupante, porque pode desestimular a proteção de parte da população. “Entre o 1,5 milhão de pessoas que não aparece para tomar a segunda dose contra a Covid, número que o Ministério da Saúde divulgou nos últimos dias, podem estar alguns que foram impactados por essa desinformação quanto às bebidas alcoólicas”, pontua.

“Há muito tabu e muito despreparo dos profissionais da saúde que estão nas salas de vacinação. Infelizmente, o Brasil não deu conta de fazer um bom treinamento dos profissionais, e cada um fala o que quer”, afirma Levi, em entrevista ao jornal O GLOBO.

A desinformação pode ser compreendida pelo receio dos pacientes de que a vacina não funcione e acabe provocando uma reação indesejada. No entanto, os fabricantes dos imunizantes usados no Brasil, como a CoronaVac (criado pela biofarmacêutica chinesa SinoVac) e Covishield (do laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford), não veem comprometimento do efeito nem o risco de eventos adversos ligados às bebidas. Nos estudos clínicos, os voluntários não precisaram ter nenhum cuidado quanto a isso.

O Instituto Butantan, que produz a CoronaVac, a Fiocruz, responsável pela Covishield, e o Ministério da Saúde (MS) afirmam que não há por que se preocupar. A pasta do MS afirma: “Não há nenhuma evidência sobre a relação do álcool com o comprometimento da formação de anticorpos promovida pela vacina Covid-19”, conta em nota enviada por sua assessoria de imprensa.

Google: Pode beber depois da vacina e outras dúvidas práticas e funcionais

No relatório do Google focado em pesquisas relacionadas à vacina, o interesse dos usuários pelo consumo de álcool no processo de imunização foi significativo. A frase foi 36% mais pesquisada do que o segundo lugar no ranking: “Qual a melhor vacina?”. Das 100 frases mais pesquisadas, conforme a classificação do Google, 44 estavam relacionadas à questões práticas da vacinação, como “onde tomar vacina” e “quando vou ser vacinado”.

A segunda categoria mais frequente de buscas está relacionada às regras para receber o imunizante, com perguntas como “o que é comorbidade” e “quem teve Covid pode tomar vacina”. O andamento da vacinação (“como está a vacinação no Brasil”) e os imunizantes disponíveis (“quais são as vacinas do Covid”) foram o foco da terceira categoria.

O cadastro obrigatório para receber a vacina está associado a 11 das 100 questões mais pesquisadas no Google; uma das principais era “o que é logradouro”, termo usado para se referir ao endereço. Na quinta categoria, estavam dúvidas relacionadas às possíveis reações adversas à vacina, como “o que tomar para reação da vacina” e “dor no braço vacina pfizer o que fazer”.

