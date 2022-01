"Cavalo" e "analfabeto": mulher insulta atendentes do McDonald’s em Brasília; veja vídeo

Na noite da última terça-feira, 11, uma cliente começou a insultar os funcionários de uma franquia da rede de fast-food McDonald 's em Brasília, Distrito Federal, após questioná-los sobre todos os ingredientes de um hambúrguer. Durante a ação, que durou cerca de 15 minutos, a mulher chamou um dos atendentes de "analfabeto" e "cavalo".

Em entrevista ao portal Metrópoles, uma das testemunhas que estava no local no momento do ocorrido relatou que a funcionária mais insultada foi a atendente que fica no lado de fora anotando os pedidos.

Quando chegou a sua vez de ser atendida, a testemunha percebeu que a moça estava "bem abalada", "com cara de choro e mal conseguia falar".



No momento de efetuar o pagamento, a mulher voltou a proferir ataques à moça, afirmando que ela não sabia explicar todos os ingredientes contidos no molho.

Veja trecho dos ataques:

Outros funcionários do local logo se manifestaram, explicando para a senhora que a atendente estava em treinamento, e pediram paciência.

Conforme apuração do portal Metrópoles, o carro filmado no vídeo pertence a uma pensionista da Aeronáutica e auditora fiscal do Instituto Brasília Ambiental.

Até o momento da publicação desta matéria, a mulher em questão não se manifestou sobre o ocorrido.



