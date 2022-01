Médico é preso no Paraná após agredir cachorro até a morte

Um médico foi preso em Cascavel, oeste do Paraná, nessa segunda-feira, 10, após agredir um cachorro até a morte. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito afirmou que tentava disciplinar o cachorro por ter urinado em um local proibido. A Polícia foi chamada por uma vizinha que ouviu as agressões. No local, a mulher mostrou áudios do ocorrido.

Chegando ao apartamento do médico, os policiais o questionaram sobre a denúncia e ele confessou ter agredido o animal. Filhote da raça Spitz Alemão, o cão foi levado a uma clínica veterinária, mas chegou ao local sem vida. Na teoria da PM, o médico teria usado um pedaço de madeira. Um laudo cadavérico irá apontar a causa exata da morte.

Conforme informações reportadas pelo portal G1, o agressor foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil de Cascavel, onde foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos. De acordo com a Polícia Civil, o crime tem pena prevista superior a quatro anos. A prisão ocorreu sem a possibilidade de pagamento de fiança.



