Bombeiro resgata cachorro com mergulho em lama de enchente em Minas Gerais; veja o vídeo

As cenas foram registradas pela câmera fixada na roupa do militar, e o vídeo publicado nas redes sociais do tenente

Vídeo compartilhado pelo tenente Pedro Aihara em suas redes sociais está comovendo a internet. Nas imagens, o tenente precisou precisou mergulhar em uma loja inundada para salvar a vida de um cachorrinho que estava boiando em um palete.

O caso aconteceu durante as enchentes e as fortes chuvas dos últimos dias em Minas Gerais, na cidade de Raposos. Agentes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para atuar no resgate das vítimas que estavam no local, e no último domingo, 9, o socorro também se estendeu para os animais domésticos.

“Água até o teto da casa, poste energizado do seu lado, telhado quebrando, rato e caramujo boiando no meio da água contaminada, mas mesmo assim você vai mergulhar naquela água imunda pra salvar um cachorro”, descreve Pedro.

As cenas foram registradas pela câmera fixada na roupa do militar, e o vídeo publicado nas redes sociais do tenente. Para realizar a operação, o tenente precisou passar por debaixo dos escombros, abaixo d'água O intuito era empurrar o cachorrinho até a saída.

Confira o vídeo:

