Vídeo: Cachorro é resgatado por Bombeiros após ficar ilhado em córrego de Goiás

O Corpo de Bombeiros do município de Anápolis, no interior de Goiás, divulgou um vídeo do resgate de um cachorro da raça pinscher que estava ilhado em um córrego da cidade na tarde da segunda-feira, 10. Na gravação, o animal, que parecia bastante assustado, chegou a ser levado pela correnteza.

Sobre o assunto Cadela fica presa entre paredes após se assustar com fogos de artifício durante Ano Novo

Vídeo: cachorros são abandonados de madrugada por mulher em Belo Horizonte

Cabra é resgatada após cair em cacimba de 12 metros em Itapipoca

No vídeo, é possível ver o momento que um bombeiro desce no córrego e, com cuidado, vai atrás no animal. Acuado, o cachorro tenta escapar, mas acaba sendo levado pela correnteza. Rapidamente, o militar pega o animal e o retira da água.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ao entrar no rio, o militar observou que o cachorro estava muito assustado e chegou a ser levado pela correnteza", informou o Corpo de Bombeiros em publicação divulgada pelas redes sociais. O animal ficou sob cuidados de pessoas que estavam nas proximidades do local.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bombeiros Goiás (@cbmgo)

Tags