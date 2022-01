Reaplicação do Enem 2021: data, local de prova, o que levar e tudo do exame

A reaplicação do Enem 2021 acontecerá nos próximos dois finais de semana para quem não pôde comparecer às provas de novembro passado, além de pessoas privadas de liberdade. Saiba datas, horário, o que levar e tudo sobre as novas versões do exame

Uma segunda versão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será aplicada nos próximos dois finais de semana para quem não pôde comparecer às provas de novembro passado. Tem direito à reaplicação quem não compareceu ao exame por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas, além de problemas logísticos, de infraestrutura ou por outras ocorrências específicas.

A nova data de aplicação do exame também é direcionada aos isentos do Enem 2020 que faltaram devido à pandemia de Covid-19 e a pessoas privadas de liberdade; estas últimas realizam a prova em unidades prisionais e socioeducativas das 27 unidades da federação. Para quem irá participar da reaplicação do Enem 2021, O POVO separou algumas informações importantes relativas ao exame. Confira abaixo:

Reaplicação do Enem 2021: data das provas

As provas de reaplicação do Enem 2021 acontecerão nos dias 9 e 16 de janeiro.

Reaplicação do Enem 2021: horário de aplicação e conteúdo

Primeiro dia

No primeiro dia de reaplicação, o candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Há, ainda, uma redação dissertativa-argumentativa de tema surpresa.

Os participantes devem chegar ao local da prova com antecedência, já que os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos — das 13 horas e 30 minutos às 19 horas.

Para pessoas privadas de liberdade, haverá ainda a necessidade de preenchimento de um questionário socioeconômico no primeiro dia. Os candidatos poderão fazê-lo entre 12h45min e 13h20min.

Horário de saída com e sem o caderno de questões:

Sem o caderno: depois de 15 horas e 30 minutos



Com o caderno: depois de 18 horas e 30 minutos

Segundo dia

No segundo e último dia, o candidato responde 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, tendo cada uma das áreas 45 questões objetivas.

Assim como no primeiro dia, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas — das 13 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos.

Horário de saída com e sem o caderno de questões:

Sem o caderno: depois de 15 horas e 30 minutos



Com o caderno: depois de 18 horas

Reaplicação do Enem 2021: local da prova

A informação sobre o local de prova é disponibilizada por meio de um cartão de confirmação, um documento que contém o nome completo do participante, número da inscrição, número do CPF, opção de Língua Estrangeira, datas e horários das provas, local e endereço de realização do exame (número, prédio e sala) e instruções para realização da prova.

O acesso ao cartão fica disponível na Página do Participante, parte do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realizador do Enem. Para acessar a página, é necessário inserir CPF e senha. Vale ressaltar que não é obrigatório imprimir o cartão de confirmação de inscrição do Enem, mas tê-lo à mão no dia das provas ajuda a encontrar sua sala de prova mais rápido.

Reaplicação do Enem 2021: o que é obrigatório levar?

Ao chegar no local de prova, o estudante deve apresentar obrigatoriamente documento de identificação com foto, caneta esferográfica na cor preta e máscara de proteção contra a Covid-19. Além de preta, a caneta deve ter tubo transparente; é ideal ter mais de uma, pois não é possível pedir emprestado durante o exame.

Já em relação à máscara, deve ser mantida no rosto durante todo o percurso da prova, sendo permitida a retirada apenas para trocar por outra máscara ou durante a identificação do participante. Quanto ao documento de identificação, são permitidos os seguintes:

RG;



Carteira Nacional de Habilitação (CNH);



Passaporte;



Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);



Certificado de Dispensa de Incorporação;



Certificado de Reservista;



Declaração de Comparecimento impressa, se você precisar justificar ausência no trabalho;



identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros;



identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que tenham validade como documento de identidade.

Reaplicação do Enem 2021: o que é aconselhável levar?

O Inep definiu alguns itens “aconselháveis” para se ter durante as provas. Um deles é o cartão de confirmação de inscrição. Para quem trabalha no dia da prova, é possível imprimir uma declaração de comparecimento na Página do Participante, a qual deve ser entregue e preenchida pelo aplicador responsável pela sala do candidato. O documento serve como licença para o trabalho. Durante a prova, a declaração deve ser guardada no envelope porta-objetos, que ficará lacrado.

Álcool em gel será disponibilizado pelos locais de prova, mas o Inep também aconselha os participantes do Enem a levarem seus próprios repositórios com o item de proteção. Alimentos e água também devem ser considerados pelos estudantes; para quem for levar, é importante armazená-los em garrafas e recipientes transparentes e sem rótulos.

Reaplicação do Enem 2021: o que não levar no dia da prova

Os seguintes abaixo devem estar armazenados no envelope porta-objetos dos candidatos na entrada das salas de prova. Eletrônicos, incluindo celulares, devem ser desligados antes de guardados. A Declaração de Comparecimento impressa também deve ficar no envelope.

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;



Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;



Livros, manuais, impressos, anotações;



Protetor auricular;



Relógio de qualquer tipo;



Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, iPods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;



Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;



Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;



Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.



