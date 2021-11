Saiba quais são os protocolos sanitários para o Enem 2021

Nos dois próximos domingos, 21 e 28, milhões de estudantes irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que concede a oportunidade de jovens ingressarem em universidades. Para aplicação deste ano, por conta da Covid-19, foi montado um esquema sanitário que visa dar o máximo de segurança aos participantes.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do Enem, esclarece algumas dúvidas sobre protocolos sanitários:

-Uso de máscara, cobrindo o nariz e a boca, para prevenção da Covid-19 será obrigatório. O candidato poderá retirar somente quando for lanchar e beber água. O uso indevido da máscara pode eliminar o estudante

-Levar sua própria garrafinha de água, e se possível, evite usar o bebedouro dos locais de aplicação

-O Inep aconselha também que o estudante leve seu próprio álcool em gel, para higienização de suas mãos, enquanto estiver em sala.

Visando a segurança dos mais de 3 milhões de pessoas que realizarão a prova, todos os locais deverão ser higienizados e os procedimentos de aplicação adaptados para atender os protocolos sanitários.



De acordo com um coordenador de aplicação do Exame ouvido pelo O POVO, que preferiu não se identificar, outro cuidado dos organizadores foi limitar o número de pessoas por sala. “Basicamente, a capacidade de cada sala foi diminuída, estamos com no máximo 20 alunos por sala. E as salas que têm mais do que isso, são bem maiores, garantindo o distanciamento”.

Em relação aos aplicadores, cada colaborador vai receber um kit de máscaras descartáveis com tempo determinado de uso, sendo obrigatório a troca após esse período. Além disso, sempre que houver contato com o material de prova, o uso de álcool em gel será necessário.

Com as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias, o primeiro dia de aplicação do Enem terá uma 30 minutos a mais de duração que o segundo. Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h, fechando às 13h. A avaliação tem início marcado para às 13h30, no dia 21 se encerra às 19h e no dia 28, às 18h30.