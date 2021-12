Marcelo Cruz, morador de condomínio na Zona Oeste do Rio, estava saindo para passear com seu cachorro por volta das 5h40, quando encontrou o animal na porta do apartamento

Um morador da Zona Oeste do Rio se deparou com um jacaré, na manhã desta quinta-feira, 30, em um condomínio do Recreio dos Bandeirantes. Marcelo Cruz estava saindo para passear com seu cachorro por volta das 5h40, quando encontrou o animal na porta do apartamento.

"Eu abri a porta do apartamento e o animal estava na soleira da porta. Foi aquele susto porque é uma situação inusitada", contou Marcelo em entrevista ao portal de notícias G1.

Apesar do susto, os bombeiros foram acionados e chegaram logo em seguida para retirar o animal do condomínio. Os agentes foram até o local e retiraram o jacaré com uma gaiola. O animal foi levado para o seu habitat natural.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo



Morador encontra Jacaré na porta de apartamento no Rio de Janeiro: https://t.co/a4PXAxU7OC



Vídeo: Reprodução/Twitter pic.twitter.com/W0EjMt5Mjd — O POVO (@opovo) December 30, 2021

Tags