Mulher e cão são atropelados em corrida ilegal com cavalos e motos no litoral de SP

Após atropelamento durante corrida entre motos e cavalos na praia de Taniguá, uma mulher teve o braço quebrado e um cachorro morreu. O fato ocorreu em uma área situada no limite entre as cidades de Peruíbe e Itanhaém, em São Paulo.



Em vídeo que circula na internet é possível ver o momento do acidente. A filmagem mostra uma mulher e um cachorro que estavam na faixa de areia da praia quando são pegos de surpresa pelos cavaleiros e motociclistas e são atingidos pela moto.

Segundo o Conselho de Proteção e Bem Estar Animal da cidade, o cachorro veio a óbito no local do acidente. Já a mulher e o motociclista, que também ficou ferido, foram socorridos por pessoas que estavam na praia.

As prefeituras de Itanhaém e Peruíbe disseram ao portal G1 que não foram avisadas sobre a ocorrência do acidente. A área, no entanto, é palco de recorrentes corridas ilegais envolvendo cavalos, conforme a prefeitura de Peruíbe.

Em nota, a administração municipal de Peruíbe informou que fiscaliza constantemente o local e que, junto do Conselho Municipal de Bem-estar Animal, interditou a praia para reprimir atividades dessa natureza. A praia faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Marinha Litoral Centro e serve de acesso às aldeias indígenas Tapirema e Awa Prungawa Djú.

Ainda conforme a prefeitura de Peruíbe, houve entendimento com os caciques das tribos e o fechamento do local foi agendado pela Secretaria Municipal de Obras, tendo sido realizado na manhã desta quarta-feira, 29 de dezembro.



