BBB: quem foram os ex-participantes que já morreram; 3 eram da 9ª edição

Desde 2002, o Big Brother Brasil (BBB) vai ao ar anualmente. Ao longo das 21 temporadas exibidas, mais de 300 participantes, entre famosos e desconhecidos, já adentraram a casa mais vigiada do país. No entanto, após a participação no reality, quatro ex-competidores morreram, sendo que três deles estiveram na nona edição e apenas um na quarta. Conheça os ex-brothers do reality show global que já faleceram:

BBB 4: Edílson Buba

O ex-brother Edílson Buba morreu em 2006, aos 34 anos, decorrente de um câncer no abdômen. Após sua participação na quarta edição do BBB, o empresário curitibano fundou uma ONG de assistência a dependentes químicos e posou nu para a revista "G Magazine".

BBB 9: André Caubói

O ex-brother André Caubói morreu em 2011, aos 37 anos, vítima de uma assassinato na sua chácara em Alumínio, no interior de São Paulo. O ex-participante foi o primeiro eliminado da nona edição e, ao falecer, deixou a mulher e quatro filhos.

BBB 9: Noberto Santos

O ex-brother Noberto Santos, conhecido como Nonô, morreu em 2017, aos 72 anos, devido a um câncer. O ex-participante, também da nona edição, foi eliminado no segundo paredão da temporada.

BBB 9: Josy Oliveira

A ex-sister Josy Oliveira morreu em setembro de 2020, aos 43 anos, após complicações durante cirurgia para tratar de um aneurisma. A psicóloga também participou da nona edição do reality e foi a sexta eliminada da temporada.

