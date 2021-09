Ex-BBB Josy Oliveira morre aos 43 anos após AVC

A ex-BBB Josy Oliveira morreu aos 43 anos no último sábado, 4, após sofrer acidente vascular cerebral (AVC) enquanto passava por uma cirurgia para tratar um aneurisma. Josy foi participante da nona edição do Big Brother Brasil e teve o diagnóstico do aneurisma em 2020. As informações são do G1.

A cirurgia da ex-BBB aconteceu na terça-feira, 31, em hospital na região central de São Paulo, Capital. Durante o procedimento para tratar o aneurisma, houve complicações e ela foi colocada em coma, mas não resistiu. Segundo a familiares ao G1, foi autorizado a doação dos órgãos e ela deve ser cremada.

Josy era formada em psicologia, mas se dedicava à carreira de cantora após a participação no reality show. Josy foi a 12ª eliminada do programa exibido pela rede Globo, cujo vencedor foi Max Porto. A cantora deixa a cantora deixou o marido, Daniel Ramos, e o filho Mateus, de cinco anos.

