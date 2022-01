Vídeo mostra queda de raio a poucos metros de banhistas em praia de São Paulo

Um vídeo gravado no último sábado, 1º, mostra o momento que um raio cai no mar de Santos, no litoral de São Paulo, a pouco metros de banhistas que estavam na água. O registro feito pelo fisioterapeuta João Victor Mendes, 32, ocorreu na praia da Aparecida.

Ao portal de notícias G1, João Victor conta que estava passeando pelo local com seus cachorros e resolveu se abrigar em baixo de uma tenda da PM, que fica perto da praia, por causa da chuva. Segundo o fisioterapeuta, um primeiro raio já havia caído e houve um barulho muito forte, mas as pessoas não se importaram.

Ele conta que resolveu gravar caso acontecesse novamente. "Comecei a filmar em câmera lenta e, na hora que liguei o celular, caiu bem no cantinho do vídeo um raio também no mar, bem no meio, entre São Vicente e Santos, com um barulho bem forte de novo. Tinha poucas pessoas no mar e muita gente na areia. Os salva-vidas apitaram para as pessoas saírem, mas a maioria não saiu", contou o fisioterapeuta.

Segundo o climatologista Rodolfo Bonafim, em casos como esse, a praia deve ser evacuada. "Quando as pessoas observarem nuvens mais escuras e até as nuvens claras em formato de algodão, que vão se formando assim como torres, é bom ficarem desconfiadas e começar a sair das praias, pois isso é um perigo. E a previsão do tempo já apontava que essa semana seria instável", alerta Rodolfo em entrevista ao portal G1.



Veja o vídeo:

