Homem algemado pula de viatura em movimento e foge

O caso aconteceu no município de Alagoa Nova, no interior da Paraíba

Na tarde da última terça-feira, 28, imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento em que um homem algemado consegue escapar de uma viatura da polícia ainda em movimento. O caso aconteceu no município de Alagoa Nova, no interior da Paraíba.

O homem, não identificado, pula do veículo após a porta traseira abrir por conta de uma lombada. Ainda com as algemas, o suspeito aproveitou para pular do automóvel em movimento. Nas imagens é possível perceber que ele tenta esconder as algemas por baixo da camisa.

De acordo com o G1, as autoridades só perceberam a fuga cerca de dez minutos após o ocorrido, quando chegaram à delegacia.

Conforme a Polícia Civil, uma possível falha no engate que fecha o compartimento da viatura seria a causa da porta ter aberto. Ainda segundo o órgão, o veículo vai passar por uma perícia para identificar o que houve

Até o momento, o homem não foi recapturado.

