Vídeo: Moradores na Bahia fazem corrente para transportar doações após cratera abrir em rodovia

Após uma cratera abrir em um trecho da BA-561, via que liga as cidades Coaraci e Itapitanga, habitantes se uniram para transportar as doações a pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingem o Estado.

O momento foi gravado por um morador na segunda-feira, 27, e tem repercutido nas redes sociais comovendo os internautas.

Segundo informações do portal UOL, o caminhão levava comida, águas, roupas e outros mantimentos que seguiam para a cidade de Itapitanga quando uma cratera rompeu a via, interrompendo a viagem.

Visto o acontecido, moradores que estavam no local se organizaram em uma espécie de fila em torno da cratera, formando uma corrente humana, e passaram os mantimentos de mão em mão até o outro lado da rodovia, para continuar o trajeto.

Confira o momento:

Moradores se uném e fazem corrente para transportar ajuda após trecho da BA-561 ficar interditado; material seguiu de Coaraci para Itapitanga pic.twitter.com/F1EsPwAARF — BN Municípios (@BNMunicipios) December 28, 2021/

