Enchentes na Bahia: vídeo mostra a cidade de Itabuna submersa em água

As imagens mostram o sexto município mais populoso da Bahia, com mais de 200 mil habitantes, imerso nas águas geradas pelas intensas chuvas

O Sul do Estado da Bahia tem sofrido bastante com as fortes chuvas dos últimos. A todo momento, chegam imagens assustadoras das dificuldades enfrentadas pela população. Na manhã desta terça-feira, 28, em um vídeo gravado em Itabuna, a 426 km de Salvador, é possível ver casas submersas em água das chuvas.

Itabuna é o sexto município mais populoso da Bahia, com mais de 200 mil habitantes. As imagens mostram casas e apartamentos nos quais só é possível ver o teto e parte do primeiro andar das residências. Segundo a Defesa Civil da Bahia, o estado já soma 20 mortos em razão dos temporais. Ao todo, 72 cidades baianas estão em situação de emergência por conta das chuvas.



Veja o vídeo:

