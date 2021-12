Campanha de arrecadação de doações para vítimas das chuvas na Bahia é realizada no Castelão

As doações podem ser realizadas no estádio das 9h às 20h

A Cruz Vermelha Ceará está realizando uma ação para arrecadar doações na Arena Castelão. Os donativos serão destinados às vítimas das chuvas ocorridas na Bahia. Os artigos podem ser doados no horário de 9 horas às 20 horas.



O Ceará Sporting Club chamou a torcida para contribuir com as doações. “Faça a sua parte e ajude as vítimas das chuvas no Sul da Bahia. Vamos juntos, Nação Alvinegra”, pediu nas redes sociais.



O público pode colaborar doando alimentos, água, roupas, cobertores, colchões, calçados e colchonetes. As doações podem ser realizadas nas bilheterias 1 e 2, em frente à rotatória da Avenida Alberto Craveiro com a Avenida Paulino Rocha.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As fortes chuvas que atingiram o sudoeste, sul e extremo sul da Bahia desde o início de novembro já afetaram mais de 470 mil pessoas. São 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados, segundo dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) divulgados nesta segunda-feira, 27.



Tags