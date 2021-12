Arquiteto reata com ex após trocar de noivo um dia antes do casamento

Três meses após trocar de noivo 24 horas antes do casamento, o arquiteto Eder Meneghine, de 60 anos, anunciou a volta com Dyl Reis, de 23 anos. O episódio aconteceu depois de uma discussão às vésperas da cerimônia, em que o arquiteto chamou um ex-companheiro para subir ao altar no lugar do seu então noivo. As informações são do portal G1.

De acordo com Eder, a reconciliação aconteceu naturalmente e ele garante que os dois estão novamente apaixonados e planejando um futuro, porém, sem muitas cobranças. "Ele ia lá em casa buscar as coisas dele, a gente começou a se falar pra resolver a situação e acabou acontecendo a reaproximação. Eu chamei ele pra jantar, nós medimos os prós e os contras e concordamos em voltar”, contou o arquiteto.

Sobre o assunto Tom Holland deve receber 10 milhões de dólares em filmes futuros

Tiago Leifert responde Ícaro Silva em vídeo: "Eu só lamento mesmo"

Confira os livros de ficção mais vendidos do ano na Amazon do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eder Meneghine ainda contou que os dois não têm recebido apoio de ambas as famílias após a reconciliação. “Minha mãe é contra, a mãe dele é contra, minha tia é contra. Não tem ninguém que seja a favor, porque eles são muito conservadores. Por isso, ele foi passar o natal com a família dele e eu passei com a minha”, explicou Meneghine. O casal ainda pretende realizar o casamento no ano que vem. "Para regularizar a união é muito difícil, muito burocrático, vai ficar pro ano que vem. Mas no ano novo vamos fazer um festão para os nossos amigos. Ainda não vai ser a cerimônia, mas vou apresentá-lo como meu parceiro de vida", afirmou o arquiteto.

Eder também contou que pretende dividir com o noivo alguns de seus empreendimentos. "Ele é um menino ótimo para assuntos administrativos, então vou colocá-lo para cuidar de alguns dos meus negócios", disse. Sobre o casamento realizado repentinamente com seu ex-namorado, o arquiteto explicou que foi uma decisão tomada às pressas, exclusivamente em respeito aos convidados que vieram de outras cidades e até outros países, mas que não existia nenhum interesse amoroso no "trato".

"Foi uma decisão repentina, porque eu precisava dar continuidade a festa em respeito às pessoas que vieram de outros países, de outras cidades, que saíram das suas casas para me prestigiar. Mas quando acabou a cerimônia, o Hugo foi para a casa dele e eu fui pra minha. Não teve interesse das duas partes de oficializar a união", finalizou o arquiteto.

Tags