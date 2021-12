Maiara sobre término com Fernando: "Par de chifre no Natal"

Chegou ao fim na sexta-feira, 24, véspera de Natal, o namoro entre Fernando Zor e Maiara, da dupla com Maraísa. Mais uma vez a cantora pois um fim no relacionamento que entre idas e vindas, completaria três anos.

Em uma sequencia de stories no Instagram, a sertaneja escreveu: "Boa noite pra você que ganhou um par de chifre no Natal. Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marilia Mendonça, eu deveria ter te escutado. Responsabilidade zero! Nunca é tarde né, gente."

Com a chegada do Natal, Maiara também fez o seu pedido de presentes. “Querido Papai Noel, esse ano as coisas não foram fáceis… Mas ano que vem dá uma melhorada! Me manda um homem decente que eu tô preparada para receber!!! É só isso que eu espero do ano que vem”, pediu. Minutos depois, a cantora apagou os vídeos da rede social.



Segundo o colunista Leo Dias, Maiara teria dito a amigos que está "cansada" do comportamento de Fernando, que foi visto em show dançando e conversando com uma mulher.

Maiara e Fernando são conhecidos por viver entre idas e vindas. O casal ficou noivo no início do ano, após um salto de paraquedas em uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. Em setembro, aconteceu a primeira separação deles de 2021. Fernando ainda não se pronunciou publicamente sobre a atual separação.

Também segundo Leo Dias, o cantor da dupla com Sorocaba deu entrevista neste sábado e afirmou que a ex "caiu na pilha" de haters. Fernando contou que foi a um bar, com música ao vivo, em Guarapuava, no Paraná, após fazer um show na cidade. "O local foi enchendo e, assim, as pessoas pediam pra tirar foto e eu, assim, normal, conversando com todo mundo, como eu sempre faço. Sempre, sempre fiz isso", afirmou. "Eu não nego foto pra ninguém. E, aí, a Maiara cai nas pilhas de hater…"

