Em SP, criança morre após ser atingida por explosivo enquanto dormia no próprio quarto

Aylla chegou a receber atendimento médico, mas teve morte confirmada na madrugada do último domingo, 26

Uma criança de apenas quatro anos morreu após ser atingida por um explosivo na tarde do último sábado, 25, em Barretos, São Paulo. Na ocasião, o explosivo foi jogado no interior do quarto em que a pequena Aylla Manuella Ribeiro da Piedade estava dormindo. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito foi identificado como um adolescente de 14 anos.

Registros da tragédia foram capturados por câmeras de segurança. As imagens mostram um garoto, na presença de pelo menos dois outros rapazes, arremessando um objeto em direção à casa da família. Momentos depois, os pais de Aylla saem desesperados desesperados ao tentar conseguir socorro para a menina.

Aylla chegou a ser socorrida na Santa Casa da cidade. Ela ficou internada, mas morreu por volta das 2h55min de domingo, 26. O enterro da garotinha será feito em Primavera, no Pará, cidade natal da família.

Segundo o portal G1, vizinhos da família, revoltados com a morte da menina, teriam incendiado a casa onde o adolescente morava. O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal culposa e será investigado pelo 1º Distrito Policial de Barretos.



