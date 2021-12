Menino de 10 anos morre após cirurgia para extrair dente em Minas Gerais

Um menino morreu após um procedimento de retirada de um dente, no município de Igarapé, em Minas Gerais. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira, 20. Segundo a Polícia Militar, Antony Bernardo da Silva Souza, de 10 anos, teria sofrido uma hemorragia durante a extração de um dente. Médicos que atenderam o jovem informaram que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Em depoimento, a dentista da clínica particular informou que a mãe do garoto procurou a unidade pois ele estava com dor de dente há alguns dias. De acordo com informações do portal G1, a profissional teria informado que o incômodo se tratava de uma inflamação. Para a cura, seria necessário um tratamento de canal, que custaria R$ 800 reias, ou uma extração, que seria mais barata.

A mãe teria optado pela segunda opção. Durante o procedimento, a anestesia não teria funcionado de forma correta e o garoto teria alegado sentir dores. Após a retirada do dente, o paciente começou a perder grande quantidade de sangue. A própria dentista teria levado o garoto a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O jovem, no entanto, já chegou sem vida no local.

A equipe médica da UPA tentou reanimar o menino, mas sem sucesso. Familiares indignados com a morte do jovem teriam ameaçado a profissional. Segundo a PM, após as intimidações, a dentista deixou a UPA e se apresentou a uma unidade policial próxima.

Segundo a PM, a mãe do garoto não teria informado se o menino tinha problemas de saúde. O advogado da dentista, por sua vez, declarou que o procedimento era de rotina e que teve uma complicação. A clínica odontológica está sob custódia legal e o local vai passar por uma perícia.



