Fortes chuvas voltam ao sul da Bahia e mais de 11 mil ficam desalojados

Mais de 11.000 pessoas foram desalojadas e cerca de 4.000 estão desabrigadas até esse sábado, 25, diante de intensas chuvas registradas nos últimos dias no sul da Bahia, onde 19 municípios sofrem com inundações, informaram as autoridades locais.

As fortes chuvas na região desde o início de novembro também provocaram 17 mortes. A última foi registrada na quinta-feira, 23, segundo um balanço da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

Um total de 66 municípios encontram-se em situação de emergência em função dos temporais nas últimas horas.

O número de desalojados chegou a 11.260 e o de pessoas que precisam de abrigo subiu para 4.185, de acordo com os últimos dados da Sudec sobre os municípios atingidos, entre eles Guaratinga, Itororó e Coaraci.

Os governos federal e estadual montaram nesse sábado uma operação conjunta, com a colaboração de outros estados, para mobilizar pessoal, aeronaves e equipamentos e socorrer os moradores das áreas alagadas.

"Estamos totalmente mobilizados, tomando todas as medidas, para assegurar o apoio necessário às vítimas das fortes chuvas que atingiram a Bahia neste Natal", declarou em mensagem de vídeo o governador da Bahia, Rui Costa, ao anunciar a criação de uma base de apoio em Ilhéus, no sul do estado.

Conversei por telefone com o ministro da Cidadania, João Roma, e com outros governadores. Quero agradecer o apoio dos governadores do Maranhão, Flávio Dino; do Espírito Santo, Renato Casagrande; e de Minas Gerais, Romeu Zema. pic.twitter.com/ukc3siKUef — Rui Costa (@costa_rui) December 25, 2021

Também foram registrados inundações e interrupções no tráfego em 17 estradas, algumas atingidas por deslizamentos de terra ou de pedra, informou a secretaria de infraestrutura local.

Em uma mostra do fenômeno climático, a capital Salvador acumulou até sexta-feira 250 mm de chuva no mês, um número cinco vezes maior que a média histórica de 58 mm para dezembro, indicou a Defesa Civil.

