Bahia: rio alaga ruas e provoca enxurrada de botijões; veja vídeo

O rio Cachoeira, que corta a cidade de Itabuna, no sul da Bahia, subiu nove metros entre sexta, 24, e sábado, 25, por causa da chuva forte que atinge a cidade. A situação causou prejuízos e a prefeitura informou que decretou situação de emergência nesse sábado. O Centro da cidade ficou alagado e duas pontes tiveram que ser interditadas.

A força da água destruiu parte da estrutura de um depósito e arrastou centenas de botijões de gás de cozinha pelas ruas da cidade. Ignorando o risco da enxurrada e da força das águas, moradores entraram no rio para pegar os botijões. Veja vídeo:

A Prefeitura de Itabuna informou que cerca 600 famílias estão desalojadas ou desabrigadas e o bairro Bananeira é o mais afetado. De acordo com a prefeitura, nas últimas 24h choveu 107 mm em Itabuna e o volume de chuva na cidade já alcança 301,84 mm.

A força da água conseguiu arrastar uma árvore pelo rio Cachoeira. As duas pontes principais da cidade precisaram ser interditadas: uma ponte de pedestres, perto da Câmara de Vereadores, e a ponte do Marabá.

Ainda segundo o decreto da prefeitura de Itabuna, foram registrados prejuízos significativos ao comércio local, com perda de mercadorias e destruição de cultivos em pequenas propriedades de famílias da zona rural, com a interrupção das vias de escoamento de suas produções, além da interrupção do serviço de fornecimento de água em bairros.



De acordo com o decreto, "ficam autorizados a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a direção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução/desobstrução e convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre".

