Sete estados enviam ajuda para cidades inundadas após chuvas na Bahia

Governadores de sete estados brasileiros anunciaram nesse sábado, 25, que enviarão ajuda aos municípios em situação de risco após fortes chuvas nos últimos dias na região sul da Bahia. Pelo menos 19 municípios sofrem com inundações e mais 11 mil pessoas foram desalojadas.

“Minha solidariedade aos irmãos baianos diante da grave situação enfrentada”, declarou no Twitter o governador do Ceará, Camilo Santana (PT). “Enviamos bombeiros e viaturas para auxiliar no apoio às vítimas. Também disponibilizamos uma aeronave em caso de necessidade."

O governador em exercício de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), divulgou que autorizou o envio de uma força-tarefa para auxiliar as vítimas. “Ao todo, 36 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar seguirão para Ilhéus para atuarem em uma operação integrada com outras forças de segurança”, afirmou.

Segundo Garcia, ainda na noite desse sábado, seis profissionais partiram da Estação de Bombeiros no bairro do Belém (zona leste de São Paulo) levando um caminhão com cinco embarcações. “Os outros 14 embarcam do [aeroporto] Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, e 16 da cidade de Ribeirão Preto, às 7h deste domingo (26)”, informou o governo, que também promete disponibilizar dois helicópteros e dois aviões.

Também pelo Twitter, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), lamentou a situação ocorrida na Bahia e disse que seu governo está “ajudando com equipes e equipamentos”. O petista, porém, não detalhou as ações.

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), afirmou que o Corpo de Bombeiros do estado está “mobilizando-se para enviar equipe para a Bahia, a fim de auxiliar trabalho de apoio aos atingidos pelas fortes chuvas”.

O governador Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, anunciou que colocou o estado “à disposição para colaborar” com os trabalhos de resgate na Bahia. “Apoiaremos com viaturas, embarcações e efetivo especializado do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil”, prometeu.

João Azevêdo (Cidadania), governador da Paraíba, publicou em suas redes sociais uma mensagem de solidariedade e garantiu que seu estado está enviando à Bahia “uma equipe com 20 bombeiros, mergulhadores, equipamentos e materiais de salvamento”.

Rui Costa (PT), governador da Bahia, afirmou no Twitter que também recebeu apoio do chefe do Executivo em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

